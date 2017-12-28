Жителей Суматры эвакуируют из-за мощного извержения вулкана

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На острове Суматра на севере Индонезии зафиксировано новое мощное извержение вулкана Синабунг. Он проснулся в 2010 году после почти 400 лет затишья.

На севере Индонезии идёт срочная эвакуация населения из-за извержения вулкана Синабунг. Местные власти объявили в регионе высший уровень опасности, передает "ТВ Центр".

Мощное извержение на острове Суматра началось накануне. Вулкан выбросил столб пепла высотой почти пять километров. Сейчас облако движется в юго-восточном направлении. В нескольких населенных пунктах в воздухе превышено содержание опасных веществ.

Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала. Туристов призвали быть крайне осторожными. Находиться на расстоянии менее семи километров от огненной горы запрещено.