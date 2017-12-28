Власти уточнили число пострадавших при взрыве в Петербурге

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В результате взрыва в магазине Санкт-Петербурга пострадали 13 человек. Уточненные данные сообщила вице-губернатор города Анна Митянина. В больницах находятся восемь человек. Врачи оценивают их состояние как среднее и удовлетворительное. Неустановленное устройство сработало в камере хранения магазина.

Взрыв в Петербурге прогремел в среду около 7 вечера в сетевом продуктовом магазине недалеко от центра города. Уже известно, что сдетонировало самодельное взрывное устройство мощностью около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Эксперты говорят, что мощность эта сравнительно небольшая, передает "ТВ Центр".

По предварительной информации, взрыв произошёл в одной из камер хранения магазина. Следователи уже изучают записи видеонаблюдения. Территория вокруг магазина оцеплена полицейскими, первый этаж огромного здания обесточен.

Следственные действия позволяет провести резервный генератор. И даже в сумерках видно, что на входе в магазин вырвало стеклянные двери. Произошло ли это от взрыва или их повредили выбегающие люди - сейчас выясняется.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц. Оперативным штабом НаК координируется деятельность экстренных служб, служб безопасности и сил правопорядка по организации комплекса административно-режимных мер и оперативно-розыскных мероприятий. На месте происшествия работают следователи. Осуществляются мероприятия по розыску причастных к совершению данного преступления", - сообщил представитель НАК Александр Поляков.

Какова причина взрыва, официально не сообщают. Около здания припаркованы автомобили всех городских спецслужб, уже начали приходить люди, которые живут неподалёку, они предлагают свою помощь

Из магазина эвакуировано около 50 человек, 4 человека госпитализированы. Ещё пятеро обратились за медицинской помощью.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасёв. Северо-западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

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