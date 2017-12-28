Чижов допустил вероятность отмены санкций ЕС против России

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Постпред России при ЕС допустил вероятность отмены санкций против нашей страны в следующем году. По словам Владимира Чижова, отношение Евросоюза к России "постепенно меняется в сторону большего уважения, большей симпатии".

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что есть вероятность отмены санкций Евросоюза в отношении России в 2018 году. Об этом сообщает газета "Известия".

"Вероятность есть. Насколько она велика, покажет наступающий год. Я говорю об этом процессе, сравнивая его в терминах ядерной физики с процессом накопления критической массы политической воли для того, чтобы Евросоюз смог вытянуть себя из того тупика, в который он загнал сам себя и наши отношения", - сказал Чижов.

По его словам, Россия прикладывает усилия для того, чтобы взаимоотношения с Евросоюзом нормализовались как можно быстрее. Чижов отметил, что по его наблюдениям отношение Европы к нашей стране "постепенно меняется в сторону большего уважения, большей симпатии".

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