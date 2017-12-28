Порошенко назвал условие обмена арестованных на Украине россиян

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Власти Киева в рамках состоявшегося обмена пленными с Донбассом не освободили арестованных россиян, поскольку намерены обменять их только на осужденных в России украинцев, сообщил президент страны Петр Порошенко.

Киев освободит арестованных российских граждан только в обмен на украинцев, осужденных в России, передает РИА Новости слова президента Украины Петра Порошенко.

"Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма… и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина. И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других", - заявил украинский лидер.

27 декабря в Донбассе состоялся обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Он стал крупнейшим за все время вооруженного конфликта, вспыхнувшего почти четыре года назад. Домой вернулись 237 ополченцев Донбасса. В свою очередь, территорию ДНР и ЛНР покинули 73 гражданина Украины.

Украинский режиссер Олег Сенцов и украинец Алексей Кольченко были задержаны в Крыму в 2015 году по подозрению в терроризме. По данным следствия, они пытались устроить взрывы самодельных бомб возле мемориала "Вечный огонь" и памятника Ленину в Симферополе в ночь с 8 на 9 мая. Также Сенцов и Кольченко входили в диверсионно-террористическую группу запрещенного в России "Правого сектора". Сенцова приговорили к 20 годам колонии строго режима, Кольченко – к 10 годам.

Гражданин Украины и журналист издания "Укринформ" Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года во время отпуска. В ФСБ считают, что Роман Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины и целенаправленно собирал сведения о деятельности Вооруженных сил и Росгвардии.

Члены националистической организации "Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО; деятельность запрещена судом в России – прим. ред.) Николай Карпюк и Станислав Клых в составе банды "Викинг" принимали активное участие в боестолкновениях с военнослужащими России в Грозном с декабря 1994 года по январь 1995 года. По версии следствия, они лишили жизни не менее 30 военнослужащих и не менее 13 - ранили. Суд приговорил Карпюка к 22 годам и шести месяцам лишения свободы, Клыха – к 20 годам.

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