Российский турист утонул на отдыхе во Вьетнаме

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Накануне четверо россиян плавали в море возле вьетнамского города Нячанг. Из-за сильных волн туристов отнесло от берега более чем на 100 метров. Прибывшие на помощь спасатели успели вытащить троих человек из воды, однако четвертого спасти не удалось.

Российский турист утонул в море возле вьетнамского города Нячанг. Об этом сообщает Газета.ru.

Инцидент произошел накануне днем. 33-летний россиянин и его трое друзей плавали в море, несмотря на сильные волны. Затем мужчин отнесло от берега более чем на 100 метров, и они попали в опасную ситуацию.

Вскоре спасатели увидели туристов и отправились им на помощь. Троих россиян удалось спасти, однако четвертого позднее обнаружили мертвым.