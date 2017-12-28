Политолог Ремизов об экономических итогах года

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На Госсовете накануне обсудили инвестиции в российские регионы - как повысить их привлекательность, учитывая, что у многих накопились многомиллиардные долги. Владимир Путин выступил с критикой в адрес регионов, прибегающих к коммерческим кредитам, вместо того, чтобы обратиться к государственному финансированию.

Об экономических итогах года и прогнозах на следующий в эфире программы "События. 25-й час" рассуждает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

"Линию на падение доходов мы не переломили. Это действительно важная задача. Что касается бюджетников, то предвыборный год – это момент, когда надежда на рост реальных доходов может оправдаться. Но что касается частного сектора, у нас пока не очень понятная ситуация с ростом экономики", - сказал Ремизов.

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