Мэр Нью-Йорка призвал жителей не выходить на улицу в -8°C

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио призвал жителей города не покидать свои дома из-за наступивших холодов. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Мы настоятельно рекомендуем всем жителям Нью-Йорка оставаться в домах как можно дольше на время установившихся холодов", - сказал Де Блазио. Также он посоветовал проверить соседей и держать своих домашних животных внутри помещений.

We strongly encourage all New Yorkers to stay inside as much as possible during this week as the cold weather continues. Check on neighbors when you can and bring your pets inside. https://t.co/exhvRg31eD