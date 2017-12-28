09:18, 28 декабря 2017

Мэр Нью-Йорка призвал жителей не выходить на улицу в -8°C

Теги:  В мире  сша  мэр  нью-йорк

Градоначальник Нью-Йорка Билл Де Блазио рекомендовал жителям города не выходить на улицу в связи с наступившими холодами. Согласно прогнозу погоды, в четверг в Нью-Йорке ожидается температура воздуха от -4 до -8 градусов.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио призвал жителей города не покидать свои дома из-за наступивших холодов. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Мы настоятельно рекомендуем всем жителям Нью-Йорка оставаться в домах как можно дольше на время установившихся холодов", - сказал Де Блазио. Также он посоветовал проверить соседей и держать своих домашних животных внутри помещений.

Согласно прогнозу погоды, в четверг в Нью-Йорке ожидается температура воздуха от -4 до -8 градусов.

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