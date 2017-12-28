В Сирии возобновила работу крупнейшая ткацкая фабрика

За последние сутки в Сирии около двухсот мирных жителей вернулись в свои дома. Две гуманитарных акции в Алеппо провели российские военные. С их помощью открыта детская площадка в парке, а ученики одной из школ получили новогодние подарки. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон. В Дамаске готова возобновить работу крупнейшая в стране ткацкая фабрика, которая серьезно пострадала во время боевых действий.

Усидчивость, способность к долгой и монотонной работе — основные критерии, которым должны соответствовать все без исключения женщины на этой фабрике текстиля. Работа тяжелая. Много ручного труда. Мужчины просто не способны терпеливо перебирать нити. Но все производственные трудности компенсирует зарплата, передает "ТВ Центр". По нынешним временам солидная — почти 6 тысяч рублей.

"В Сирии проблемы с безработицей, а у меня на фабрике наоборот катастрофический кадровый голод – работать некому, не хватает 300 человек, чтобы выйти хотя бы на довоенный уровень", - жалуется директор ткацкой фабрики Али Махмуд.

Специалистов не хватает потому, что многие мужчины, работавшие на фабрике, ушли воевать с боевиками. Сегодня, одному, как например Сауду, приходится работать за троих.

"Я понимаю, что все это ради нашей страны. Но как решить проблему нехватки персонала – большой вопрос. Для нас, как для важнейшего предприятия всей Сирии, это большая проблема", - говорит он.

Проблема еще и в том, что на фабрике не хватает современного оборудования. Больше половины станков работают уже без малого полвека. На покупку новых средств нет. А единственный постоянный заказчик – сирийская армия. Но и в таких условиях технологи смогли наладить выпуск качественных тканей.

Предприятие производит и бинты, и вату, и марлю. Но чтобы развиваться, необходимы крупные заказы от частных швейных фирм, выпускающих одежду. В лучшие довоенные времена, когда текстильная промышленность Сирии была на подъёме, ткани охотно покупал и СССР и ближайшие соседи – Иран, Египет. В основном для пошива постельного белья. Сегодня экспортировать продукцию некому. Хотя когда то фабрика выпускала более 7 миллионов метров ткани ежегодно. Руководство и сегодня готово начать сотрудничество с партнерами за рубежом. Но мешают введенные против Сирии санкции и боевики. Их позиции всего в полукилометре от предприятия. И приезжать на переговоры или обсуждать контракты даже те, кто заинтересован в сирийском текстиле, пока не решаются.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Сирия.