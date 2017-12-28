Россиян предупредили о вспышке птичьего гриппа в Европе

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В Европе начались новые вспышки птичьего гриппа, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Ведомство ссылается на данные Международной организации здоровья животных, согласно которым случаи распространения болезни были зафиксированы в Голландии и Италии.

Роспотребнадзор со ссылкой на данные Международной организации здоровья животных (OIE) сообщил, что в Голландии зарегистрирована новая вспышка птичьего гриппа H5N6.

"Власти Голландии доложили о новой вспышке птичьего гриппа H5N6 у дикой водоплавающей птицы в двух провинциях страны. В начале декабря в Голландии была зафиксирована первая вспышка гриппа H5N6, похожего на недавние вспышки в Южной Корее и Китае", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в другом докладе OIE говорится о вспышке птичьего гриппа H5N8 в Италии, которая началась 10 декабря на одной из утиных ферм на северо-востоке страны. Ведомство просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

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