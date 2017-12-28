Пассажирский автобус и трактор столкнулись под Красноярском

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В Нижнеингашском районе Красноярского края шесть человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса SsangYong Istana, трактора Т-150 и легкового автомобиля. Четыре человека госпитализированы, тяжесть их травм уточняется.

В Красноярском крае столкнулись пассажирский автобус SsangYong Istana, перевозивший 15 человек, трактор Т-150 и иномарка, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в Нижнеингашском районе на трассе Р-255 "Сибирь". По данным полиции водитель автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с трактором и иномаркой.

Шестерым пассажирам потребовалась медицинская помощь, в том числе водителю автобуса. Четыре человека госпитализированы, тяжесть их травм уточняется.

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