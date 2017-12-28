В Калифорнии эвакуировали "Диснейленд"

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Сбой энергоснабжения произошел в парке "Диснейленд" в Калифорнии. В момент отключения электричества множество посетителей находились на аттракционах. Они смогли спуститься на землю с помощью специалистов. В результате происшествия никто не пострадал.

Развлекательный парк "Диснейленд" в американском штате Калифорния приостановил свою работу из-за сбоя электричества. Об этом сообщает "МИР24".

По данным американских СМИ, проблемы с энергоснабжением возникли из-за поломки трансформатора. В момент сбоя множество посетителей находились на аттракционах. Они смогли спуститься на землю с помощью специалистов.

В результате происшествия пострадавших нет. В настоящее время аттракционы возобновили свою работу, однако входные билеты в парк пока не продаются.