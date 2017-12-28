Неизвестные оформили на москвича кредиты почти на 400 миллионов рублей

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Неизвестные мошенники в течение шести лет тайно оформляли кредиты на имя москвича. В итоге сумма задолженности перед банками составила почти 400 миллионов рублей. По данному факту полиция проводит проверку.

Столичная полиция выясняется обстоятельства мошенничества с кредитами на сумму почти 400 миллионов рублей, об этом агентству "Москва" рассказали в МВД по столице.

В полицию обратился мужчина, который получил выписку из реестра обязательств банка. Из нее он узнал, что задолжал 392,2 миллиона рублей. Долг образовался в результате оформления на имя потерпевшего кредитов с июля 2011 по май 2017 года.

По данному факту полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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