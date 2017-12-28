У жителя Забайкалья нашли 468 медвежьих лап

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В Забайкалье задержали мужчину, пытавшегося продать 468 медвежьих лап и 37 частей голов лосей в Китай. В пресс-службе регионального управления ФСБ сообщили, что для их получения браконьеры уничтожили около 150 животных.

Полиция и ФСБ задержали жителя Забайкальского края, который пытался вывести в Китай на машине 468 медвежьих лап, передает ТАСС.

Кроме лап у мужчины нашли 37 "лицевых частей лосиных голов". Общий вес - 800 килограммов. Для этого нужно было убить около 150 зверей.

"Документов, подтверждающих законность добычи, у задержанного не оказалось. Предполагается, что изъятое предназначалось для перепродажи гражданам КНР и контрабандного вывоза в Китай", - сообщили в ФСБ.

В Китае лапы медведя считаются деликатесом. Они также используются в традиционной медицине.

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