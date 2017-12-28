Новогодние поздравления начали показывать на дорожных табло Москвы

Теги: Москва поздравление новый год

Москвичей начали поздравлять с наступающим Новым годом с помощью дорожных табло. На праздничной открытке изображена новогодняя елка с двумя снеговиками и собакой, которая является символом 2018 года по восточному календарю.

Жителей и гостей столицы начали поздравлять с наступающим Новым годом с помощью дорожных табло. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В предновогодний период и в январские каникулы электронные табло превратятся в огромные поздравительные открытки и подарят праздничное настроение участникам дорожного движения", - сказал руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.

На праздничной открытке изображена новогодняя елка, украшенная красной звездой и шариками. Из-за дерева выглядывает снеговик в красной шапке и шарфе. Спереди стоят еще один снеговик и собака, которая является символом 2018 года по восточному календарю. На открытке также написано: "С наступающим 2018 годом!".

Читайте также:

"Научные елки" пройдут в парке "Зарядье"

Выход со станции "Охотный ряд" в Москве не будет закрыт на Новый год

Москвичи смогут увидеть новогоднее суперлуние

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору красной икры

В столице организовано круглосуточное дежурство всех служб в новогодние праздники