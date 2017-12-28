Путин признал терактом взрыв в магазине в Петербурге

Теги: путин санкт-петербург Теракт взрыв

Президент Владимир Путин объявил, что 27 декабря в Санкт-Петербурге произошел теракт. Об этом он рассказал на церемонии награждения военных, отличившихся в ходе спецоперации в Сирии. Взрыв прогремел в среду вечером в сетевом продуктовом магазине недалеко от центра города. 13 человек пострадали.

Президент России Владимир Путин назвал терактом взрыв в магазине на площади Калинина в Санкт-Петербурге в среду. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Вчера в Петербурге был совершен террористический акт, а совсем недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта", - сказал глава государства во время церемонии награждения военных за операцию в Сирии.

"Кстати, вчера я дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами при задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона. Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте", - заявил Путин.

Вечером в среду в супермаркете в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По последним данным, 13 человек пострадали.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом".

Читайте также:

В Сети появилось видео с предполагаемым исполнителем взрыва в Петербурге

Власти уточнили число пострадавших при взрыве в Петербурге

В Москве задержан стрелок с фабрики "Меньшевик"