В результате двойного теракта в Кабуле погибли 40 человек

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Около 40 человек погибли еще 30 получили ранения в результате двойного теракта в столице Афганистана. Целью атак, по предварительным данным, стали местное информагентство и культурный центр.

Порядка 40 человек погибли и по меньшей мере 30 пострадали в результате двойного теракта в Кабуле, сообщает РИА Новости.

Утром 28 декабря прогремел взрыв на западе столицы Афганистана. Целью атаки, по предварительным данным, стало местное информационное агентство. Позднее прогремел второй взрыв возле культурного центра. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок.

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