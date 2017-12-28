Путин приказал ФСБ ликвидировать террористов на месте

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При задержании террористов сотрудники правоохранительных органов должны действовать в рамках закона, но при угрозе жизни в плен никого не брать, а ликвидировать преступников на месте. Такое поручение ФСБ дал президент Владимир Путин.

При угрозе жизни со стороны террористов сотрудникам правоохранительных органов нужно действовать решительно и ликвидировать преступников на месте. Такое поручение директору ФСБ дал президент Владимир Путин, пишет "Интерфакс". При этом глава государства призвал при задержании виновных действовать в рамках закона.

"В Санкт-Петербурге был совершен террористический акт, недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта. Дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона. Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте", - сказал Путин во время встречи с участвовавшими в операции в Сирии военнослужащими. Слова президента приводит агентство ТАСС.