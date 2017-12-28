Москвичи выбрали название для новой кольцевой ветки метро

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Сергей Собянин сообщил, что москвичи выбрали название для Третьего пересадочного контура (ТПК) метро. По словам мэра города, теперь он будет называться "Большая кольцевая линия". Первый участок ТПК планируют открыть для пассажиров в начале 2018 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители города выбрали название для Третьего пересадочного контура (ТПК) метро. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Закончилось голосование по выбору названия для ТПК. Самый популярный вариант - "Большая кольцевая линия". Его выбрали сами москвичи на портале "Активный гражданин". Третий пересадочный контур, важнейший для города строящийся объект, теперь будет называться именно так", - отметил Собянин.

Первый участок ТПК планируют открыть для пассажиров в начале 2018 года. Новое подземное кольцо - это пока пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк". Впоследствии ТПК соединит все радиальные линии метро.