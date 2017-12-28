Путин: операция в Сирии показала миру возможности российской армии

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Российская армия за время антитеррористической операции в Сирии кардинально изменилась. Как заявил Владимир Путин на встрече с участниками сирийской кампании, российский народ и весь мир увидел, как работает техника, какими современными стали Вооруженные силы.

Владимир Путин встретился с российскими военными, принимавшими участие в антитеррористической операции в Сирии. Как сообщает "ТВ Центр", торжественная церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.

В мероприятии приняли участие более 600 солдат и офицеров всех видов войск Вооруженных сил. Многим из них президент вручил государственные награды. 11 декабря Владимир Путин прилетел в Хмеймим, где отдал приказ о выводе российской группировки из Сирии, подчеркнув, что все поставленные перед нашими военными задачи были выполнены. В четверг Верховный главнокомандующий отметил, что за два с половиной года в борьбе с террористами в арабской республике приняли участие более 48 тысяч российских военнослужащих.

"Россия, как это не раз бывало в истории - нанесла главный, решающий вклад в разгром преступной силы, бросивших вызов всей цивилизации, в уничтожение террористической армии, варварской диктатуры, которая сеяла смерть и разрушения, стирала с лица земли больницы, школы, мечети, церкви, памятники истории и культуры. Стремилась превратить Сирию и сопредельные государства в плацдарм для глобальной агрессии, целью которой являлась и наша страна. Ваш героизм и профессиональные действия помогли сохранить сирийскую государственность, остановить массовые убийства, казни, террор в отношении мирного населения. Дали возможность приступить к политическому урегулированию конфликта, к восстановлению нормальной жизни и возвращению десятков тысяч беженцев. Мы намерены и дальше совершенствовать Вооруженные силы, их боевой технический потенциал, строить армию нового поколения,

развивать систему специальных гарантий военнослужащих, их семей и военных пенсионеров. Это наш безусловные приоритеты, потому что Вооруженные силы - основа независимости и безопасности России", - сказал Путин.

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