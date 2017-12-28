Европейские благородные олени появятся в Северной Осетии

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В Северной Осетии восстанавливают популяцию европейского благородного оленя. Это масштабный проект, в котором участвуют специалисты из разных регионов. Так что уже скоро на склонах кавказских гор можно будет запросто увидеть этих красивых животных, уже давно ставших символом Нового года.

Настороженно оглядываясь и прислушиваясь, они делают первые неуверенные шаги. Почуяв свободу, срываются со всех ног. Они проделали долгий путь, чтобы обосноваться в северной части Осетинской наклонной равнины и Главного Кавказского хребта. В этих красивейших местах обитает восточнокавказский тур, серны, горные антилопы. В буковых лесах - косуля и благородные кавказские олени. В этой компании будут жить и новоселы. Правда, пока новые места пугают.

"Сейчас у нас в вольере находятся олени, лани, и вот сейчас пополнение. Будет здесь содержаться маточное поголовье. И по мере того, как они будут давать приплод, будем уже выпускать на природу, в угодья, расселять их", - говорит директор Северо-Осетинского государственного опытного охотничьего хозяйства Цара Созанов.

Но это не раньше, чем через год. Сначала – акклиматизация под присмотром специалистом. В кормушках всегда соль и сено. Чтобы на территорию не забрели хищники или охотники, по периметру установлены ограждения, фотоловушки, камеры видеонаблюдения. Площадь вольера - 70 гектаров. Строится еще один. И это временное место жительства. На новое стадо возлагают большие надежды - воспроизвести поголовье благородного оленя и восполнить популяцию по всей стране.

После долгой дороги, в которой животные провели почти сутки, сейчас главное - оленей успокоить. Чтобы они прижились на новом месте, все участники благородной миссии обращаются с молитвой к покровителю охотников и диких зверей Афсати. С просьбой принять новых обитателей. Так принято по старинной осетинской традиции. Затем поочередно открывают вольеры.

Благородные олени станут обитателями лесов Северной Осетии. Но прежде - адаптируются к местному климату. Поголовье, привезенное сюда в прошлом году, прекрасно прижилось и дало потомство благородных оленей и ланей. Пока в охотхозяйство привезли 10 животных. В ближайшие дни доставят еще 16.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".