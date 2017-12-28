В больнице остаются 6 пострадавших при взрыве в Петербурге

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Владимир Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом. Самодельная бомба сработала в камере хранения одного из супермаркетов. Обошлось без жертв. Сейчас в больницах города остаются восемь пострадавших. Мужчина, который предположительно принес взрывное устройство в магазин, попал в объективы камер наблюдения. Его личность устанавливается.

Супермаркет, который обычно открывается в 8 утра, в четверг не работает, дверь в помещение заперта. Как сообщает "ТВ Центр", детали, которые можно рассмотреть здесь при свете дня не оставляют сомнений, что взрыв был достаточно мощный.

Пол магазина засыпан кусками гипсокартона, потолок частично обрушен. Рядом с линией касс валяются смятые жестяные листы, по всей видимости, это все, что осталось от камер хранения. Именно там, в одном из боксов, по данным следствия, была спрятана сумка с самодельным взрывным устройством. Некоторые СМИ уже распространили кадры с камер видеонаблюдения, на которых якобы запечатлен злоумышленник. Время записи примерно совпадает со временем взрыва, он прогремел в магазине около 18:36.

На ступенях перед входом в магазин до сих пор видны следы крови. Из здания после взрыва эвакуировали около 50 человек, раненых, по первоначальным данным, было 10 человек, четверым потребовалась госпитализация. На утро четверга количество пострадавших возросло до 13. Об этом в своем твиттере сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина. Всем пострадавшим будем оказана необходимая помощь. Сейчас в больницах остаются шесть человек.

Официально не подтверждено, было ли начинено взрывное устройство поражающими элементами. По разным данным, внутри могли быть гайки или металлические шарики. Об этом, возможно, скажут рассказать врачи больниц, которые сейчас оперируют пострадавших. Фотографию человека в капюшоне, с камер видеонаблюдения, уже показывают жителям окрестных домов, постоянным покупателям. Мало ли кто-то узнает:

Взрыв в Петербурге уже квалифицирован как теракт. Об этом заявил президент Владимир Путин. Уже известно, что мощность самодельной бомбы была 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Сейчас на площади вокруг здания относительно спокойно, автомобильное движение восстановлено. Внешне о случившемся накануне ничего не напоминает. В самом помещении супермаркета дежурят сотрудники торговой сети и следователи - до выяснения полной картины взрыва убирать здесь ничего нельзя.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасёв. Северо-западное Бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.