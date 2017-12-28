СКР принял меры по возмещению ущерба Табакову и другим вкладчикам банка "Клиентский"

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Следователи арестовали имущество бывшего руководства лишенного лицензии банка "Клиентский" по делу о хищении не менее одного миллиарда рублей у вкладчиков, среди которых народный артист СССР Олег Табаков.

Следствие принимает меры к возмещению ущерба вкладчикам, потерпевшим от действий бывшего руководства столичного банка "Клиентский", в числе которых народный артист СССР Олег Табаков и директор подмосковного учебно-тренировочного центра "Новогорск" для подготовки сборной России по футболу Николай Доморацкий.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, сумма предполагаемых хищений составляет не менее одного миллиарда рублей.

В качестве обвиняемых в хищении денежных средств банка привлечены бывшие председатель совета директоров банка Александр Кленовский, председатель правления банка Андрей Лопатов и заместитель председателя правления банка Илья Волосевич. По данным следствия, они похищали деньги из банка путем перечисления на расчетные счета подконтрольных им коммерческих организаций. Деньгами руководители банка распорядились по собственному усмотрению.

В отношении Кленовского избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Лопатов и Волосевич объявлены в розыск. На имущество обвиняемых наложен арест.

В июле 2015 года у банка "Клиентский" была отозвана лицензия. По данным ЦБ, при неудовлетворительном качестве активов банк неадекватно оценивал кредитный портфель и принятые в связи с этим риски.

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