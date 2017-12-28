Пострадавшим при теракте в Петербурге выплатят по 300 тысяч рублей
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Пострадавшие при взрыве в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге получат выплаты в размере 300 тысяч рублей каждому из резервного фонда губернатора. В результате происшествия пострадали 13 человек.
Правительство Санкт-Петербурга выделят пострадавшим при теракте в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге по 300 тысяч рублей.
"Правительством Санкт-Петербурга по распоряжению губернатора Георгия Полтавченко будут произведены выплаты пострадавшим при вчерашнем теракте. Сумма выплат составит 300 тысяч рублей каждому из пострадавших. Выплаты будут произведены из резервного фонда губернатора", - написал в Twitter пресс-секретарь губернатора города Андрей Кибитов.
Вечером 27 декабря в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Пострадали 13 человек. По данным НАК, в камере хранения магазина взорвалось самодельное взрывное устройство мощностью в 200 граммов в тротиловом эквиваленте.
Следственный комитет возбудил уголовное дело "покушение на убийство двух и более людей, совершенное общеопасным способом". Президент России Владимир Путин назвал произошедший взрыв терактом.
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