В Кремле не считают теракт в Петербурге недоработкой спецслужб

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Дмитрий Песков заявил, что российские власти не считают недоработкой спецслужб произошедший накануне взрыв в магазине в Санкт-Петербурге. По словам пресс-секретаря президента, инцидент в супермаркете признан терактом, так как при взрыве использовались поражающие элементы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не считают недоработкой спецслужб теракт в магазине в Санкт-Петербурге, который произошел накануне вечером. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нет, не считают. По мере выявления каких-то деталей эти детали анализируются, докладываются главе государства. На основе этих докладов глава государства делает свое заключение", - сказал Песков.

Он также отметил, что инцидент в петербургском магазине признан терактом, так как при взрыве использовались поражающие элементы. "Дело в том, что там же были использованы поражающие элементы, соответственно, это в любом случае, так или иначе, террористический акт", - добавил Песков.

Вечером в среду в супермаркете в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По последним данным, 13 человек пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом". Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

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