Песков назвал требующей анализа ситуацию с потерей космических аппаратов

Теги: Космос песков роскосмос

В Кремле анализируют необходимость структурных изменений в "Роскосмосе" после череды неудачных запусков космических аппаратов. Накануне стало известно о потере связи с ангольским телекоммуникационным спутником "Ангосат-1", 28 ноября 19 космических аппаратов, запущенных на ракете-носителе "Союз-2.1б", не были выведены на заданную орбиту.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимость структурных изменений в "Роскосмосе" после череды неудачных пусков требует анализа, передает ТАСС.

"Ситуация анализируется, она, безусловно, требует анализа", - сообщил спикер Кремля.

26 декабря с Байконура стартовала ракета-носитель "Зенит-2SБ" с первым ангольским спутником "Ангосат-1". На целевую орбиту спутник должен был выйти 27 декабря в 6:54 по московскому времени, однако связь с ним была утеряна.

28 ноября Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками стартовала с космодрома "Восточный" и штатно достигла промежуточной орбиты. Позже "Роскосмос" сообщил, что связь со спутником "Метеор-М" No2-1, который должен был отделиться первым, установить не удалось, так как аппарат отсутствует на целевой орбите, а затем подтвердил падение разгонного блока со спутниками в океан.

Читайте также:

Роскосмос назвал окончательную причину неудачного пуска "Союза"

"Роскосмос" приостановил пуски ракет