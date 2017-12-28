Путин заявил о кардинальных изменениях российской армии

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Владимир Путин встретился с российскими военными, принимавшими участие в антитеррористической операции в Сирии. На торжественной церемонии в Кремле президент вручил им государственные награды. Верховный главнокомандующий подчеркнул, что наша страна внесла решающий вклад в разгром боевиков, а весь мир увидел мощь российской армии.

Совсем недавно наши военные выполняли боевые задачи в Сирии. Затем для них прозвучал неожиданный приказ возвращаться домой. И вот в четверг в Георгиевском зале Кремля, в зале Русской воинской Славы они получают заслуженные награды из рук верховного главнокомандующего, передает "ТВ Центр".

В приветственном слове Владимир Путин поблагодарил всех собравшихся за службу и безупречное выполнение поставленных задач. Вместе с тем, минутой молчания президент предложил почтить память тех, кто не вернулся из этой командировки.

"Сегодня мы чествуем вас как настоящих воинов России. Вы достойно, на "отлично" выполняли сложнейшие задачи на сирийской земле и вернулись на Родину, к своим родным, к своим близким с победой. Мы всегда будем помнить наших товарищей, павших при исполнении боевых задач. Они погибли, защищая Россию. Их имена будут навечно записаны в списки частей, в которых они служили, на их подвигах будет воспитываться молодое поколение офицеров и солдат. Семьи, родители, дети, родные и близкие всех, кого мы потеряли, всегда будут окружены нашей заботой и поддержкой, мы всё сделаем для этого. Прошу почтить память павших", - сказал Путин.

Путин отметил, что в Сирии наши военные отстаивали, по сути, международные интересы. Ведь борьба с терроризмом не имеет границ. По официальным данным Генштаба, уничтожено более 50 тысяч боевиков. Вчера враг попытался поднять голову. Но это будет ему дорогого стоить, сказал президент.

"Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт, а совсем недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта. А что было бы, если бы эти сотни, тысячи, о которых я сейчас сказал, вернулись к нам, вернулись обученными, вооруженными, хорошо подготовленными? Кстати, вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, только в рамках закона, но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников и наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте", - сказал президент.

Высших государственных наград удостоены 13 военнослужащих. От ефрейтора до генерал-лейтенанта. Звание героя России присвоено командующему российской группировкой в Сирии генерал-полковнику Сергею Суровикину. Именно он координировал работу всех сил в далекой стране.

Вместе с командующим группировкой высшей госнаграды за проявленный героизм удостоены еще пять военнослужащих. Двое получили высший военный знак отличия - орден святого Георгия. Еще двое - орден Мужества. Среди них полковник Артур Люфт. В Сирии в составе отряда военной полиции он обеспечивал безопасность во время триумфального концерта оркестра Мариинского театра в освобожденной Пальмире. О том, что это очень опасно, полковник знал, как никто другой.

"На тот момент ещё угроза очень сильно существовала. Противник был очень близко к Пальмире расположен. Но несмотря на все, мы совместно с правоохранительными структурами САР смогли обеспечить данное мероприятие", - начальник регионального управления военной полиции Дальневосточного военного округа, кавалер ордена Мужества Артур Люфт.

Владимир Путин отметил, что российские военные получили в Сирии бесценный боевой опыт. Только наши летчики совершили более 30 тысяч вылетов и нанесли по объектам террористов около ста тысяч ювелирных ударов. Проверено в деле и новейшее вооружение. Более шестисот образцов, подчеркнул Верховный главнокомандующий.

"Мы намерены и дальше совершенствовать Вооружённые Силы, их боевой, технический потенциал, строить армию нового поколения, развивать систему специальных гарантий военнослужащих, членов их семей и военных пенсионеров. Это наши безусловные приоритеты, потому что Вооружённые Силы – основа независимости и безопасности России, а значит, её необратимого, устойчивого развития и движения вперёд", - сказал президент.

После торжественной церемонии Владимир Путин пообщался с военнослужащими в неформальной обстановке. С бокалом шампанского президент поздравил гостей с предстоящими праздниками и заметил, что на этот раз они могут встретить их дома. Вместе со своими семьями.

Павел Прокопенко, Дарья Жаркова, Евгений Рыбин, Александр Козликин. "ТВ Центр".