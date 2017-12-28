Еще двое претендентов на пост президента подали документы в ЦИК

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Центризбирком в четверг принял документы у двух претендентов на участие в президента в 2018 году.

Центральная избирательная комиссия приняла документы ещё у двух кандидатов на участие в президентских выборах. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Пакет бумаг подала Эльвира Агурбаш. Она занимает пост вице-президента в крупном российском агрохолдинге и выдвигается в качестве кандидата от партии "Альянс Зеленых".

Процедуру передачи документов также прошел самовыдвиженец Владимир Михайлов. Ранее он избирался депутатом заксобрания Костромской области. По закону, для регистрации все участники избирательной кампании должны лично прийти в ЦИК до 12 января.