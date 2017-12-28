Лавров: Россия ответит на новые санкции США

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Сергей Лавров заявил, что новые антироссийские санкции США неизбежно отразятся на отношениях двух стран. По словам главы МИД, Россия будет отвечать на любые враждебные действия со стороны зарубежных государств.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вступление в силу новых санкций США против нашей страны неизбежно отразится на отношениях двух стран. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Реализация закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" неизбежно будет отражаться на отношениях. При этом в Вашингтоне явно переоценивают свои возможности - российская экономика не только адаптировалась, но и вернулась на траекторию роста, начинает обретать новое качество", - сказал Лавров.

Также глава МИД подчеркнул, что Россия будет отвечать на любые враждебные действия со стороны других стран. "На любые враждебные действия против России и наших граждан отвечали и будем отвечать - так, как будет для нас наиболее оптимально", - отметил Лавров.

Ранее сообщалось, что в начале 2018 года намечено вступление в силу новых санкций США в отношении энергетического сектора России и оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также публикация неких списков российской элиты.

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