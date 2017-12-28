Собянин назвал реновацию словом 2017 года в России

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Сергей Собянин считает принятую летом программу реновации одним из главных событий для столичных жителей. Об этом он сказал в интервью "Интерфаксу". Москвичи смогли своими глазами увидеть, куда им предлагают переехать по новой программе столичного правительства, и оценить комфорт и качество современных квартир. Но главное - жители сами определяют, какими будут их кварталы.

Никаких сомнений в том, что слово "реновация" стало самым популярным в 2017 году, точно нет, отмечает "ТВ Центр". С момента открытия экспозиции конкурсных проектов реновации, ее посетили почти 5 тысяч человек. Как архитекторы видят обновленные районы Хорошёво-Мнёвники и проспект Вернадского они рассказали самим жителям. Самое главное - вычеркнуть из лексикона понятие "спальный район". Вся социальная инфраструктура разместится в шаговой доступности.

"Главная идея, что это город. Это не спальный район, это не то, что осталось от района пятиэтажной застройки. Это полноценный город со своими центрами, со своими улицами, со своими скверами и т.д., с развитой социальной инфраструктурой", - говорит главный архитектор проекта и первый заместитель архитектурного бюро компании-подрядчика Андрей Гнездилов.

Логистика максимально удобная для всех слоев населения. За продуктами или в поликлинику ехать в другие районы больше не придется. Просчитали и растущую плотность населения. Спроектировано все так, чтобы жители не чувствовали себя как в забитом муравейнике. При этом никаких каменных джунглей и бетонных коробок.

"Мы изначально решили, что мы делаем систему: фундамент дома снесли, мы на это именно место ставим новый дом. Мы рассчитали систему переселения так, что вместо пятиэтажек – семиэтажки", - говорит архитектор Дмитрий Александров.

Главный вопрос - что же будет с зеленым каркасом этих районов. И Хорошёво-Мнёвники и проспект Вернадского богаты парками и скверами. Архитекторы успокаивают: вырубать деревья никто не собирается. Наоборот, некоторые проекты предлагают даже увеличить общую площадь зеленых насаждений. Еще одна четкая позиция - никакого нагромождения машин во дворах. Проблем с парковкой при этом тоже не будет. За основу взяли европейский опыт.

На таких слушаниях задать можно любой интересующий вопрос. Также за уточнениями деталей обращаться можно на официальные сайты архитектурных компаний. Все отзывы и предложения обещают учесть при дальнейшей разработке проектов. Окончательные итоги конкурса планируют подвести в конце января.

Александра Сергомасова, Сергей Давидяк, Эдуард Мамедов. "ТВ Центр".