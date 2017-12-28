"Елка мэра" прошла в Морозовской больнице

Теги: Общество дети больница москва новый год

В Морозовской больнице прошла "Елка мэра". Сначала дети собрали макет сказочной фабрики и сыграли с командой снеговиков в настольный футбол. Затем юным зрителям показали спектакль с участием Деда Мороза.

"Ёлка Мэра" в Морозовской больнице! К детям, которые не смогут встретить Новый год дома, Дед Мороз пришёл сам, передает "ТВ Центр".

Мальчишки и девчонки с удовольствием собирали сказочную фабрику, запускали волшебный поезд, а ещё соревновались в ловкости и эрудиции. И даже сражались со снеговиками в настольный футбол. Впрочем, кому-то больше пришлись по душе спокойные мастер-классы.

Затем детям показали волшебную историю - профессиональные актёры лучших московских театров! И, разумеется, ни один ребёнок не остался без подарка - Дед Мороз вручил каждому свой.

"Подарки абсолютно разные. Для детей, лежащих в онкологическом отделении, это один подарки. Для детей, лежащих в общетерапевтическом отделении - другие подарки. Детям, которые страдают тяжелыми заболеваниями, неизлечимыми - это наиболее ценные, дорогие подарки. Они даются персонально. У нас есть такая практика: письмо Деду Морозу. Это уже от попечителей - покупается то, чего хотел: iPhone, iPad – кому, что захотелось", - рассказал главврач Морозовской детской городской клинической больницы Игорь Колтунов.

Такая ёлка прошла в Морозовской клинике впервые. И, судя по реакции детей, они от неё в восторге. И, возможно, кому-то из маленьких пациентов стало хоть немного лучше.

Читайте также:

"Научные елки" пройдут в парке "Зарядье"

В Москве проходит новогодняя ёлка "Мечты сбываются"

Кремлёвскую ёлку украсили к Новому году