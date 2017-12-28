В московском метро открылся бесплатный каток

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Московский метрополитен открыл для пассажиров каток в переходе со станции "Ленинский проспект" на станцию Московского центрального кольца "Площадь Гагарина". Покататься на нем можно бесплатно с 10 утра до 10 вечера. Предъявив паспорт, посетители смогут также бесплатно получить коньки напрокат.

К сотням уже действующих столичных катков сегодня добавился ещё один. Его открыли в переходе с метро на МЦК между станциями "Ленинский проспект" и "Площадь Гагарина", передает "ТВ Центр".

Покататься на нем можно бесплатно с 10 утра до 10 вечера. Предъявив паспорт, посетители смогут также бесплатно получить коньки напрокат. Здесь будут проходить показательные выступления фигуристов и уроки профессиональных тренеров. Такой каток метрополитен открыл впервые. Раньше на этой площадке организовывали танцы под живую музыку и другие мероприятия.

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