В Подмосковье прошел рейд по незаконной вырубке елок

Теги: Общество подмосковье новый год

В подмосковных лесах активизировались браконьеры, главная задача которых - это рубить ёлки. Одним деревья нужны для продажи, другим - для украшения собственного дома. На каждое действие есть противодействие. Нарушителей ловят.

У лесничего опасная работа. Чем ближе к новому году, тем смелее себя ведут ёлочные браконьеры. Александр несколько раз в день объезжает угодья. Знает каждую поляну и каждое дерево, передает "ТВ Центр".

Самые красивые елки – под особым контролем. Проверяют снег - среди следов лисы и лося ищут человеческие. Днем браконьеры присматривают жертву, а на дело идут в темноте.

Впрочем, нарушители бывают разные. Кто-то делает из этого веселое приключение (см. видео). Да еще и созерцать успевают. Есть и неравнодушные граждане. Следы в собственном подъезде показались подозрительными. Вместо того чтобы идти на работу по опавшим иголкам, словно по хлебным крошкам, мужчина проследил, откуда была украдена елка. Полиция разберется.

Воровать елки и сосны - дорогое удовольствие. Вот такая красавица обойдется правонарушителю в три тысячи рублей, еще на такую же сумму придется возместить ущерб. А если срубить две, то это уже уголовная статья. Но только если поймают на месте преступления.

"Выявлено четыре случая незаконной заготовки гражданами новогодних деревьев, три сосны и одна ель. Все нарушители были пойманы с поличным, составлен протокол, составлено дело", - сказал заместитель директора виноградовского ГКУ МО "Мособллес" Константин Строков.

Лесничие советуют переходить на искусственные деревья. И проблем меньше, и лес в безопасности. "Сейчас есть эфирные масла, можно попшикать елку тем же маслом, она будет также пахнуть хвоей, замечательно", - предложил старший участковый лесничий Хорловского лесничества Александр Кулагин.

А если все же хочется настоящую елку, то покупать ее только на официальных базарах. Обойдется дешевле, чем штраф.

Виктор Прокушев, Дмитрий Панов, Константин Кузнецов. ТВ Центр.

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