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Роуминг по России отменят в первой половине 2018 года, об этом сообщил глава Минкомсвязи России Николай Никифоров. Разговоры об отмене внутрисетевого роуминга ведутся с лета 2017 года.

Роуминг внутри России отменят в первом полугодии 2018 года об этом сообщил глава Минкомсвязи России Николай Никифоров.

"Сейчас все операторы приступили к изменению тарифов для решения проблемы роуминга", - цитирует его РИА Новости.

Разговоры об отмене роуминга по России продолжаются с лета. 18 июля ФАС предписала операторам "Большой четверки" (Билайн", МТС, "Мегафон" и Tele 2) устранить разницу в тарифах дома и в поездах в течение месяца, однако никто из операторов в срок не уложился.

8 августа ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении операторов из-за необоснованной разницы в цене на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают в домашнем регионе и за его пределами. 27 декабря ФАС продлила срок исполнения предписания по отмене внутрисетевого роуминга до 31 января следующего года.