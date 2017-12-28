Стрелка с фабрики "Меньшевик" доставили в следственный отдел

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Экс-директор фабрики "Меньшевик", который устроил накануне стрельбу на территории этого предприятия, доставлен в следственный отдел. По данным СКР, в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение по статье "Убийство".

Бывший собственник фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, устроивший накануне стрельбу на территории этого предприятия, доставлен в следственный отдел. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Подозреваемый доставлен в отдел для проведения следственных действий. В рамках расследования уголовного дела с места происшествия изъяты гильзы, патроны и резиновые пули, а также иные интересующие следствие объекты", - сказала Иванова.

По ее словам, следователи изучат все записи с камер видеонаблюдения не территории фабрики, проверят все возможные версии совершенного преступления, в том числе установят причины и условия, которые ему способствовали.

Иванова отметила, что в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение по статье "Убийство". Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения.

Утром в среду Аверьянов вступил с нынешним руководством "Меньшевика" в конфликт, в ходе которого достал ружье и несколько раз выстрелил, смертельно ранив охранника. После приезда полицейских он оказывал им активное сопротивление, а затем ушел с территории фабрики. Утром в четверг подозреваемого в стрельбе задержали на улице Правды.

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