Житель Химок открыл стрельбу из-за упавшего на его дом дерева

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В Химках мужчина открыл стрельбу из ружья после того, как спиленное коммунальщиками дерево упало на его дом. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится проверка.

Подмосковная полиция проводит проверку по факту стрельбы из ружья в подмосковных Химках, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел во 20-ом Чапаевском переулке. Местного жителя разозлил тот факт, что после того как рабочие спили дерево, оно упало на его дом. В результате стрельбы никто не пострадал.

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