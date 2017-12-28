ЦИК разрешил Путину начать президентскую кампанию

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ЦИК зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Владимира Путина. Также российскому лидеру разрешили открыть специальный счет для формирования избирательного фонда, после чего он может начать президентскую кампанию и сбор подписей в свою поддержку.

Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения президента России Владимира Путина на выборах главы государства в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Также ЦИК разрешил российскому лидеру открыть специальный счет для формирования избирательного фонда. Теперь Путин может официально начать президентскую кампанию и сбор подписей в свою поддержку.

Во вторник собрание избирателей приняло решение о поддержке самовыдвижения Путина на президентские выборы 2018 года. На следующий день российский лидер лично обратился в Центризбирком для подачи документов. После разрешения со стороны ЦИК самовыдвиженцу необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку.

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