Минфин намерен обложить налогом майнинг криптовалют

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Министерство финансов предложило взимать налог на майнинг по аналогии с налогообложением предпринимательской деятельности. Об этом рассказал в четверг замминистра финансов Алексей Моисеев.

Минфин предлагает облагать налогом майнинг криптовалют как предпринимательскую деятельность. Об этом сообщает "Ридус" со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

"Мы относим майнинг к предпринимательской деятельности. Ею могут заниматься индивидуальные предприниматели (ИП) либо юридические лица", - сказал он.

В ноябре первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова выступила за необходимость введения налогообложения за майнинг криптовалют. По ее словам, речь идет о юридических лицах и частных предпринимателях, которые хотели бы заниматься добычей криптовалют.