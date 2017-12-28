Россия и СНГ создадут единую цифровую валюту
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Центробнак в 2018 году начнет обсуждение с партнерами по ЕАЭС и БРИКС возможности создания единой цифровой валюты. Более ранняя идея о введении национальной цифровой валюты в России была признана не оправданной.
В 2018 году Банк России начнет обсуждение с партнерами по ЕАЭС и БРИКС возможности создания единой цифровой валюты. Об этом пишет "Русская планета".
По словам заместитель председателя Центробанка Ольги Скоробогатовой, более ранняя идея о введении национальной цифровой валюты в России оказалась не оправданной. Теперь она отложена на неопределенный срок.
Как отметил замминистра финансов Алексей Моисеев, создание в России крипторубля нецелесообразно.
На данный момент в ЕАЭС входят пять государств: Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Киргизия.