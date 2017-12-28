Столичные ветераны поддержат Путина на президентских выборах в марте

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Ветеранская общественность Москвы поддержит Владимира Путина на выборах президента России 18 марта 2018 года. Об этом сообщил председатель московского городского совета ветеранов Владимир Долгих.

Ветеранская общественность столицы поддержит Владимира Путина на выборах президента. "Мы провели собрание ветеранской общественности столицы по поддержке Владимира Владимировича Путина как главного кандидата в президенты Российской Федерации и призвали поддержать именно этого кандидата, с которым мы прошли уже 15-летний путь, и за который произошло много событий, которые подтверждают, что это сейчас самый достойный кандидат в президенты России",- сказал председатель московского городского совета ветеранов Владимир Долгих.

Как отмечается в принятом обращении ветеранской общественности Москвы, в годы президентства Путина Россия стала развивающейся страной с растущей экономикой и стабильной социальной сферой.

"В.Путин уже внес огромный вклад в целостность и независимость России, придал новый импульс развитию всех сфер жизнедеятельности народа. Страна <...> при В.Путине вернула себе статус полноправной мировой державы", - говорится в обращении.

О своем решении участвовать в президентских выборах Владимир Путин заявил в начале декабря. На пресс-конференции по итогам года он подчеркнул: свою кандидатуру выставляет как самовыдвиженец, но рассчитывает на широкую поддержку партий и общественных организаций.