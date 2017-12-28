Президент Эстонии пообещала на месяц переехать в русскоязычную Нарву

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пообещала на месяц переехать в Нарву вместе со всей канцелярией. Город находится на границе с Россией, 96% его жителей считают русский родным языком.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пообещала переехать со всей канцелярией в Нарву на месяц. Об этом сообщило издание "Газета.Ru" со ссылкой на интервью главы государства местным СМИ.

"Кстати, я пообещала на месяц переехать в Нарву со всей своей канцелярией, когда Vaba Lava закончит строительство своего здания, чтобы показать, что эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, ценит Нарву", - сказала Кальюлайд.

В Нарве, расположенной на границе с Россией, 96% жителей считают русский язык родным. Открытие театрального комплекса Vaba Lava запланировано на ноябрь 2018 года.