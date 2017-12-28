Россия сообщила США об ограничениях по договору по открытому небу

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Россия считает голословными обвинения со стороны США в том, что Москва нарушает Договор по открытому небу, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, российская сторона пошла на ряд ответных ограничений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва считает голословными обвинения со стороны США в том, что Москва нарушает Договор по открытому небу. В итоге она была вынуждена пойти на ряд ответных ограничений с 1 января и уже уведомила об этом Вашингтон, передает РИА Новости.

"Продолжая общий политический курс, направленный на дальнейшее обострение отношений с Россией, Вашингтон абсолютно безосновательно обвинил Россию в нарушении Договора по открытому небу и пошел на односторонние шаги, связанные с созданием максимальных неудобств российским миссиям "открытого неба", проводимым над территорией США", - отметила Захарова на брифинге.

По ее словам, Россия, исходя из принципа взаимности, "была вынуждена пойти на адекватные меры, которые носят процедурный характер".

Дипломат добавила, что российская сторона заявила в консультативной комиссии по открытому небу о намерении отменить ночевки на трех аэродромах при проведении полетов с участием США.

"Действия США наносят ущерб Договору по открытому небу. Мы призываем наших американских коллег остановиться и заняться деполитизированным поиском решения проблем договора", — отметила Захарова.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала его в мае 2001 года. Участники договора имеют право совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.