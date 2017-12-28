"Аэрофлот" готов перевезти российских болельщиков ЧМ-2018 за 5 рублей

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"Аэрофлот" выразил готовность перевезти российских болельщиков чемпионата мира по футболу за пять рублей в одну сторону. Об этом сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев.

Компания "Аэрофлот" заявила о готовности перевезти российских болельщиков ЧМ-2018 за пять рублей. Об этом стало известно на встрече Владимира Путина с гендиром авиакомпании Виталием Савельевым, сообщает "ТВ Центр".

"Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на "пятёрку". Мы перевезём всех российских болельщиков по сети маршрутов "Аэрофлота" в любой город, где будет проходить чемпионат мира, за пять рублей (включая таксы, сборы) в одну сторону. Будем продавать билеты, чтобы не было ажиотажа, за три дня до матча и три дня после матча", - заявил глава "Аэрофлота".

Отвечая на вопрос главы государства, Савельев уточнил, что речь идет только о перевозках на игры российской сборной.