Златоустовский фастфуд назвал шуткой "голую акцию"

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Сомнительная рекламная акция одного из ресторанов быстрого питания в Златоусте стала предметом разбирательства надзорных органов. Владельцам заведения и маркетологам, которые её придумали, грозят крупные штрафы. Чтобы получить свой бутерброд, рекламщики предложили посетителям ресторана раздеться. Теперь они говорят, что это была новогодняя шутка.

"Ты не ты, когда голоден!" – секундная пауза, и посетители ресторана быстрого питания чуть не подавились бутербродом. Молодой человек, в чем мать родила, выхватив приз, с гордостью удаляется. На память лишь фото самого дорогого. Другие участники акции, впрочем, не столь скромны. В одних трусах жуют выигранные сэндвичи. Ну а для самых раскрепощенных – заветный гран-при. Полное неглиже, по современным меркам, за сущие копейки.

"Кто догола раздевался, тем дарили сертификаты на три тарелки сэндвичей. Мы вообще запустили это как шутку! Думали - люди посмеются, и всё забудется. Все восприняли всерьез. Кто-то негативно, кто-то позитивно. Были люди, которые спрашивали: вы действительно дарите подарки: Мы придем, разденемся, подарите нам!" – рассказала администратор Анастасия Телелюхина.

Не готовы оказались жители Златоуста к такому "аукциону неслыханной щедрости". У касс очередь выстроилась: кому и что тут показать, чтобы бутерброд дали. Узнав, что акция закончилась, расстраиваются. И вроде бы времена не голодные, да и обед в заведении обойдется не так уж и дорого, но азарт берет свое. А в кафе, между прочим, праздники детские устраивают, да и созерцать обнаженные тела за едой удовольствие сомнительное. Вот и возмутились потребители.

"Отвратительно! Я считаю, что все интимное должно быть только при себе, только при себе, а так ни к чему это все", - говорит местный житель. Действительно, ни к чему, поясняют в региональном отделении антимонопольной службы. Все, что "ниже пояса", в рекламе за гранью закона.

"Сейчас антимонопольной службой проводится проверка. Мы устанавливаем, кто является администратором данной группы, а также, кто является владельцем данного сведения. По предварительной информации, данная реклама может содержать признаки нарушения ч. 6 ст. 5 закона о рекламе, которая запрещает использование непристойных образов в рекламе", - сообщила пресс-секретарь УФАС по Челябинской области Наталья Мартынюк.

О том, что это действительно была всего лишь реклама, уже пояснил и сам владелец заведения. Так, что бутерброды для обнаженных натурщиков вполне могут стоить до 500 тысяч рублей. Это размер административного штрафа. Впрочем, главное уже сделано: кафе теперь не пустует, а посетители готовы снимать все происходящее на мобильные телефоны. Кто знает, что еще придет в голову маркетологам из Злотоуста.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".