Собянин пообещал продолжить обновление инфраструктуры школ в 2018 году

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Сеть Wi-Fi в каждом классе, интерактивные панели, единая электронная образовательная среда. Система образования Москвы стремительно меняется.

Переоснащение столичных школ продолжится в следующем году, сообщил в четверг мэр Москвы в ходе селекторного совещания городского департамента образования. Особое внимание - внедрению IT-технологий. Кроме того, по словам мэра, в столице будет развиваться предпрофессиональное образование, а также взаимодействие школ с вузами и предприятиями. Мэр поздравил учителей с наступающим Новым годом и поблагодарил за отличную работу, передает "ТВ Центр".

"Все эти успехи, конечно, не случайны. Они являются итогом огромной системной работы в области образования в Москве. Системных изменений, которые проводятся в Москве. Мы и дальше будем предметно, активно и постоянно работать над проблемами в московском образовании, мы будем заниматься поддержкой учителей, развитием материальной базы наших школ. Будем продолжать заниматься в следующем году масштабным обновлением инфраструктуры московских школ, в первую очередь, это касается, конечно, "электронной школы", всей технологической составляющей этого огромного современного проекта", - отметил Собянин.