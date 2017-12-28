Кандидат в президенты от КПРФ Грудинин подал документы в ЦИК

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Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин подал документы в Центральную избирательную комиссию для выдвижения кандидатом в президенты от КПРФ. Лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов заявил, что намерен возглавить предвыборный штаб.

Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин подал документы в Центризбирком для выдвижения кандидатом на пост президента от партии КПРФ. Об этом сообщил "Интерфакс".

Грудинин был выдвинут кандидатом в президенты 23 декабря на съезде ЦК КПРФ. За его выдвижение проголосовали 303 делегата, против - 11 делегатов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что намерен возглавить предвыборный штаб народно-патриотических сил, выдвинувших Грудинина в президенты.