Связь со спутником "Ангосат-1" установлена

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Связь со спутником "Ангосат-1", который был запущен 26 декабря с космодрома "Байконур", установлена. Специалисты получили телеметрию с аппарата. На целевую орбиту первый ангольский спутник должен был выйти 27 декабря, однако связь с ним была утеряна.

Специалисты смогли получить телеметрию с ангольского спутника "Ангосат", связь с которым ранее якобы была утеряна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"Специалистам удалось восстановить связь со спутником "Ангосат", с аппарата получена телеметрия", - сказал собеседник агентства.

Телеметрия предполагает автоматическую отправку на Землю параметров работы бортовых систем спутника. А канал связи позволяет отправлять на космический аппарат команды из наземного центра управления.

Ракета-носитель "Зенит-2SБ" с первым ангольским спутником "Ангосат-1" стартовала с "Байконура" 26 декабря. На целевую орбиту спутник должен был выйти на следующий день в 06:54 по московскому времени, но связь с ним была утеряна.