Два человека спасены из горящих бытовок на территории храма в Москве

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На западе Москвы произошел пожар в строительных бытовках, расположенных на территории Храма Спиридона Тримифунтского в Фили-Давыдково. Возгорание уже ликвидировано. Спасены два человека.

Строительные бытовки загорелись на западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по городу.

Инцидент произошел по адресу: улица Барклая, дом №9. Пожар на площади 40 квадратных метров ликвидирован. Силами пожарно-спасательных подразделений удалось спасти двух человек.

По этому адресу расположен Храм Спиридона Тримифунтского в Фили-Давыдково.