Поезд Амстердам-Берлин эвакуировали из-за подозрительного письма

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Пассажиров международного поезда, следовавшего из Амстердама в Берлин, эвакуировали из-за подозрительного письма. Как сообщили в полиции, состав был остановлен в районе города Олдензал. Все 85 пассажиров были эвакуированы и направлены в близлежащую больницу.

Пассажиров поезда Амстердам-Берлин эвакуировали из-за подозрительного письма. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на голландскую полицию.

"Письмо было найдено на станции в голландской столице. Его содержание давало основание полагать, что на международном поезде Амстердам - Берлин может возникнуть опасная ситуация", - говорится в сообщении.

Поезд был остановлен в районе города Олдензал. Все 85 пассажиров были эвакуированы и направлены в близлежащую больницу. Между городами Олдензал и Хенгело временно приостановлено железнодорожное сообщение.

Район вокруг поезда был оцеплен. Сам состав обыскали сотрудники военной и гражданской полиции. Ничего подозрительного в ходе обысков обнаружено не было, ситуация признана безопасной. Пассажиры поезда продолжили путь на автобусах.

Полиция проводит расследование инцидента. Содержание письма не распространяется в интересах следствия.