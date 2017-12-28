Композитора Шаинского похоронят на Троекуровском кладбище

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Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что Владимир Шаинский будет похоронен на Троекуровском кладбище. Знаменитый композитор скончался на 93-м году жизни. О его смерти стало известно 26 декабря.

Композитор Владимир Шаинский будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента торговли и услуг.

"Его кремируют и привезут на Троекуровское кладбище", - заявил глава департамента Алексей Немерюк.

Сын композитора Вячеслав Шаинский уточнил, что прощание и похороны отца пройдут после 12 января. Точную дату он пока не назвал.

Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни. Об этом рассказал 26 декабря Вячеслав Шаинский.

Советский и российский композитор, народный артист РСФСР Владимир Шаинский является автором мелодий из популярных художественных и мультипликационных фильмов, среди которых "Чебурашка", "Шапокляк", "Катерок", "Крошка Енот", "Трям! Здравствуйте!", "Анискин и Фантомас", "И снова Анискин", "Финист - ясный сокол" и другие.

Он являлся обладателем наград за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства. В последние годы Шаинский жил в России и США. Он страдал онкологическим заболеванием.

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