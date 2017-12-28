Собянин распорядился оказать всемерное содействие в похоронах Шаинского
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Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился оказать всемерное содействие в похоронах композитора Владимира Шаинского. По его словам, музыкант достоин особых почестей во время проводов в последний путь.
Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился оказать полное содействие в похоронах Владимира Шаинского. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что Владимир Шаинский будет похоронен на Троекуровском кладбище. Знаменитый композитор скончался на 93-м году жизни. О его смерти стало известно 26 декабря.
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